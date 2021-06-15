Укрпошта розширює мережу терміналів

Відділення державної "Укрпошти" додатково отримають 2,5 тис. терміналів VeriFone EVO 520: 1 тис. уже встановлено, ще 1,5 тис. з'являться в липні. Таким чином компанія стане п'ятим в Україні провайдером послуг з прийому платіжних карток, наростивши число POS-терміналів у своєму розпорядженні до 7,5 тис, повідомляє UBR.

Вони будуть встановлені як у міських, так і в сільських відділеннях поштового зв'язку.

"Уже зараз "Укрпошта" має одну з найчисельніших мереж власних терміналів. І якщо за кількістю ми на 5 місці, то по географії точно на першому. Тому що в частині населених пунктів, насамперед у селах та смт, єдина наявна банківська інфраструктура - це термінали "Укрпошти", - прокоментував заступник гендиректора з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Збільшення кількості терміналів у відділеннях пошти дозволить скоротити час обслуговування клієнтів, а також надавати ряд фінансових послуг. Серед них:

зняття готівки без комісії - від 50 до 15 тис. грн за одну операцію;

поповнення платіжної картки будь-якого українського банку.

У компанії підкреслили, що потреба в збільшенні кількості терміналів обумовлена підвищенням попиту саме на безготівковий розрахунок. А надання фінпослуг особливо актуально в тих населених пунктах, де немає банків і банкоматів.