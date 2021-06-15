УЗ починає передачу комерційних площ на вокзалах в оренду бізнесу

Акціонерна компанія "Укрзалізниця "(УЗ) починає масштабний процес передачі комерційних площ на вокзалах у довгострокову оренду бізнесу, зокрема, на першому етапі планується до кінця літа передати в оренду площі на 24 вокзалах, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик на пресконференції в Києві.

"Сьогодні ми починаємо масштабний процес передачі комерційних торгових площ на наших вокзалах по всій Україні в довгострокову оренду... Ми запланували на першому етапі передати площі понад 41 тис.кв. м на 24 вокзалах до кінця цього літа" , - сказав він.

Повна ж передача площ на 108 вокзалах, які знаходяться на балансі філії "Вокзальна компанія", буде проходити в 5 етапів.

На першому етапі УЗ планує вже в червні передати площі на вокзалах Запоріжжя, Дніпра, Хмельницького, Сум і Козятина.

На другому етапі, у липні, УЗ передасть в оренду площі на 11 вокзалах, зокрема вокзалах Полтави, Рівного, Тернополя, Фастова, Вінниці, імені Тараса Шевченка, Чопа, Ужгорода, Чернівців, Коломиї, Білої Церкви.

На третьому етапі, в серпні, компанія передасть площі ще на 4 вокзалах: Одеса, Миколаїв, Львів, Івано-Франківськ.

На четвертому етапі, наприкінці серпня, запланована передача ще на 4 вокзалах: Київ-Пасажирський, Харків, Херсон, Жмеринка.

За словами Юрика, на п'ятому етапі будуть передані площі 84 менших вокзалів.

В. о. голови правління підкреслив, що аукціони будуть проводитися на базі платформи "Прозорро.Продаж".

Юрик також повідомив, кого саме компанія очікує на цих аукціонах.