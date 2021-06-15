Мікс найкращого образу для дощового літа

Мініспідниці з нульових знову повернулися в моду. Дизайнери представили "шкільні" спідниці плісе, тенісні, джинсові, короткі комбінації та інші моделі. Зірки стрітстайлу радять одягати стильне комбо в дощову погоду – мініспідницю та високі чоботи, повідомляє 24 Канал.

Інстаграм-модниці на своїх прикладах показують, що цього літа залюбки можна одягати чоботи з мініспідницями. Виглядає дует речей з різних сезонів надзвичайно стильно.

До мініспідниць обирайте класичні ботфорти на підборах або на плоскому ходу, жокейські моделі, які в цьому сезоні особливо популярні, чоботи-труби, що розширюються до верху, козаки та будь-які інші високі варіанти чобіт.

Фото з інстаграму

Поєднання високих чобіт зі спідницями, шортами та мінісукнями виглядає дуже свіжо та цікаво. Попри те, що це далеко не нове модне рішення, цього літа таке поєднання застосовуватимуть всі модниці.

Фото з інстаграму

Стилісти також радять поєднувати чоботи з простими сукнями-футболками, комбінаціями в стилі 90-х, короткими сукнями в квітковий принт, які цього сезону надзвичайно популярні. На додаток підійдуть об’ємні жакети і бомбери, шкіряні куртки, довгі тренчі чи пальто.

Фото з інстаграму

Серед головних уборів робіть ставку на капелюхи та шовкові хустинки. Якщо ви хочете прогулятися в мініспідниці та чоботах в сонячну погоду, то не забудьте про сонцезахисні окуляри, які вдало доповнять ваш аутфіт.

Фото з інстаграму

Фото з інстаграму