6 головних думок Зеленського під час виступу на форумі "Україна 30"

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 15 червня, описав схему, за якою працювала олігархічна система України, і закликав народних депутатів і чиновників почати служити своєму народові, повідомляє Вести.

Головні висловлювання та ідеї глави держави:

1) Складно боротися з тими, хто привів тебе до влади.

"Серед старих політиків складно знайти тих, хто б не обіцяв українцям боротися з олігархами для зростання економіки. Замість цього широко росла тільки кількість борців з олігархами й кількість самих олігархів. Причина: діти не можуть відрубати батькам руку, яка їх створила, привела до влади й щедро годує кожен день", - заявив Зеленський.

2) Вперше за роки незалежності влада перейшла до реальних дій для подолання цього замкнутого кола.

"Суть цього кола дуже проста: олігархи накопичують капітал, часто незаконний. Його частина йде на створення, просування і подальше підтримання політиків і чиновників різного рівня - заради примноження того самого капіталу, частина з якого йде на утримання тих самих політиків і чиновників", - пояснив президент.

3) І олігархи, і політики, і політики-олігархи розраховували, що цей двигун буде працювати вічно. Але вони не врахували дві дуже важливі невідомі - це держава та громадяни.

"Я не дарма кажу про це в минулому часі, тому що тепер буде інакше. Все, чого ми хочемо, - зрозумілих, прозорих і єдиних правил для всієї України", - уточнив глава держави.

4) Політичні партії, ЗМІ, держслужбовці всіх рівнів, судді, правоохоронці, наглядові ради повинні функціонувати без підтримки великого олігархічного капіталу.

"Великий бізнес - це нормально, правильно, круто. Ненормально ставати великим бізнесом, коли ти або незаконно щось береш з бюджету держави, або щось недокладають в бюджет держави. Ненормально, коли це щось вимірюється вже не в мільйонах, а в мільярдах гривень", - сказав Зеленський.

5) "Закон про олігархів" - це перший крок, щоб демонтувати визначальний вплив олігархів.

"Закон про олігархів - це фундамент для нормативно-правової бази, яка поставить на перше місце захист всіх платників податків. Ми чекаємо швидких законодавчих ініціатив для подолання олігархічної системи", - попередив глава держави.

6) Чиновники та народні депутати повинні пам'ятати, що їх справжній роботодавець - це народ, якому вони повинні служити.

Послухати промову президента прийшли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, генеральний прокурор Ірина Венедиктова, глава Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данилов та інші. Президент, до речі, зробив зауваження Венедиктовій, що та сиділа в залі без маски.