Поліція затримала організатора вбивства бізнесмена з Сербії

Нацполіція затримала організатора та встановила замовників викрадення та вбивства громадянина Сербії з метою заволодіння його майном.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Київ Оперативний.

Так, за даними поліції, замовниками виявилися особи з найближчого оточення постраждалого. За виконання "роботи" орагнізатору обіцяли нерухомість в Москві вартістю 2 млн дол. США.

Нагадаємо, у грудні 2020 року правоохоронні органи в м. Києві отримали інформацію про підготовку викрадення громадянина Сербії, який мав прибутковий бізнес в Україні.

7 червня у Києві було інсценовано викрадення чоловіка та надано підтверджуючі докази. Після підписання документів, за планами замовників, його повинні були вбити.

На підставі отриманих доказів затриманому, який виявився громадянином України, що проживав за кордоном, повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

12 червня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.