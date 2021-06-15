Байден знову відповів на питання про "Путіна-вбивцю"

Президент США Джо Байден знову відповів на питання про те, чи вважає він вбивцею президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

Відповідне питання Байдену задали на прес-конференції за підсумками саміту НАТО.

Коли Байдена запитали, чи вважає він до сих пір Путіна вбивцею, президент США розсміявся, а потім заявив:

"Я вважаю, що в минулому (Путін) фактично визнавав, що мали місце певні речі, які він міг зробити або зробив. Але послухайте, коли мені поставили це питання в ефірі, я відповів чесно. Але я не думаю, що це має велике значення з точки зору наступної зустрічі, яку ми повинні провести".