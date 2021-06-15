Співробітники Приватбанку просять Зеленського звільнити керівництво банку

Працівники державного Приватбанку зареєстрували петицію до президента Володимира Зеленського, у якій просять звільнити і сформувати новий склад керівництва банку. Документ зареєстрований на офіційному інтернет-представництві глави держави, повідомляє UBR.

Зокрема, ініціатор звернення Роман Наконечний вимагає:

звільнити і сформувати новий склад правління і наглядової ради Приватбанку, посилити участь держави в управлінні фінустановою;

скликати нараду за участю повноважних представників президента, Кабміну, керівництва Приватбанку й ініціативної групи співробітників банку для обговорення та вирішення системних проблем у роботі і реалізації прийнятих рішень.

Відзначається, що у вигляді фіктивної реорганізації йдуть масові скорочення регіональних представництв і відділень. При цьому ігноруються консультації з профспілками, і адміністрація ухиляється від підписання колективного договору.

"Основною причиною падіння якості обслуговування є неефективний і корумпований менеджмент вищого рівня", - підкреслюється в документі.

У петиції також вказується на висновок аудиторської компанії KPMG і підсумки внутрішнього аудиту із взаємодії з охоронними компаніями.

Крім того, зазначено, що витрати на утримання, зарплати і премії правління і наглядової ради Приватбанку дорівнюють бюджету невеликого міста.

Станом на момент публікації документ, зареєстрований 10 червня, набрав 460 голосів з 25 тис. необхідних для розгляду главою держави. Збір підписів триватиме ще 87 днів.