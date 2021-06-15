Шахтар оголосив про створення жіночої футбольної команди

Сьогодні Шахтар повідомив про початок формування жіночої команди. Це рішення прийнято відповідно до вимог УАФ. Нагадаємо, відповідно до стратегічного плану розвитку жіночого футболу в Україні на 2020-2024 роки, затвердженим Виконкомом УАФ, клуби Прем'єр-ліги повинні мати в своїй структурі жіночі команди, повідомляє Сегодня.

Ще Шахтар анонсував представлення нового тренера в ретро-стилі в незвичайний час.

Звістка з'явилося на офіційному сайті "гірників".

У найближчому сезоні 2021/22 жіночий колектив Шахтаря виступатиме у Першій лізі чемпіонату України. В даний час розпочато роботу по формуванню ігрового складу і планування тренувального процесу. Поки що більш конкретної інформації немає, але її обіцяють надавати найближчим часом.

Кілька днів тому Бенфіка оголосила про продаж в Шахтар бразильського футболіста.

Основний же, чоловічий, колектив після відпустки вже почав у понеділок тренування під керівництвом Роберто Де Дзербі.

Напередодні колишній тренер української команди перебрався в російський клуб.

Дивіться, як "гірники" провели останній матч в ЧУ з Інгульцем: