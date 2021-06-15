Шахтар оголосив про створення жіночої футбольної команди
Сьогодні Шахтар повідомив про початок формування жіночої команди. Це рішення прийнято відповідно до вимог УАФ. Нагадаємо, відповідно до стратегічного плану розвитку жіночого футболу в Україні на 2020-2024 роки, затвердженим Виконкомом УАФ, клуби Прем'єр-ліги повинні мати в своїй структурі жіночі команди, повідомляє Сегодня.
Ще Шахтар анонсував представлення нового тренера в ретро-стилі в незвичайний час.
Звістка з'явилося на офіційному сайті "гірників".
У найближчому сезоні 2021/22 жіночий колектив Шахтаря виступатиме у Першій лізі чемпіонату України. В даний час розпочато роботу по формуванню ігрового складу і планування тренувального процесу. Поки що більш конкретної інформації немає, але її обіцяють надавати найближчим часом.
Кілька днів тому Бенфіка оголосила про продаж в Шахтар бразильського футболіста.
Основний же, чоловічий, колектив після відпустки вже почав у понеділок тренування під керівництвом Роберто Де Дзербі.
Напередодні колишній тренер української команди перебрався в російський клуб.
Дивіться, як "гірники" провели останній матч в ЧУ з Інгульцем: