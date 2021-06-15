Зеленський запросив американську журналістку до батьків

Президент України Володимир Зеленський в неформальній обстановці поснідав в квартирі своїх батьків з журналісткою американського телеканалу CBS Холлі Вільямс, повідомляє Деловая столица.

Журналістку пригощали салом на житньому хлібі, сашимі з лосося, домашнім печивом і бренді.

На фото в квартирі батьків глави держави в Кривому Розі можна бачити і главу Офісу президента Андрія Єрмака.

В ході сніданку Зеленський розповів, що його батьки завжди турбувалися за нього з моменту його обрання на посаду президента.

Батьки українського президента зізналися, що вважали за краще б для сина, щоб він залишався у професії гумориста, а не ставав політиком.