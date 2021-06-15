Названо знаки Зодіаку з високим рівнем доходу

Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, які отримують найвищі зарплати, повідомляє УНИАН.

Телець

У Тельців дуже витончений смак, тому для комфортного життя їм необхідні гроші. Але вони вміють не тільки витрачати, але і з розумом підходити до всіх покупок.

Скорпіон

Ці люди вміють інвестувати, тому у них в заначці завжди є кругленька сума.

Лев

Леви найчастіше вкладають великі суми в підтримку своєї статусност - брендовий одяг, аксесуари, дружні посиденьки. Більш того, Леви - це лідери, тому їх дохід завжди вище, ніж у інших.

Рак

Раки вважають за краще вкладати гроші в розвиток своєї сім'ї, облаштування побуту. Попри всі свої успіхи, продовжують залишатися такими ж скромними в житті людьми, якими вони були завжди.