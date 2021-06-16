Банановий хліб: простий рецепт смачного сніданку

Ароматний банановий хліб – оригінальна страва, яку можна подавати на сніданок або на десерт. Ми підготували для вас простий рецепт пирога, який сподобається дітям та дорослим, повідомляє 24 Канал.

Банановий хліб – традиційна випічка американської кухні. Солодкий пиріг готують з подрібненого бананового пюре, яєць та домашнього сиру. Також додають волоські горіхи та шоколадну крихту.

У тісто додають соду, рідше – дріжджі. За бажанням цукор можна замінити на мед, можна готувати без цукру. Найголовніше – додати стиглі солодкі банани.

Як приготувати банановий хліб

Час: 1 година

1 година Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 326 ккал

Інгредієнти:

2 – 3 банани;

2 столові ложки мигдалевого молока;

200 грамів борошна;

﻿4 столові ложки цукру;

﻿10 грамів ванільного цукру;

﻿1 чайна ложка харчової соди;

﻿2 яйця;

﻿10 грамів вершкового масла 82%;

﻿30 грамів волоських горіхів;

﻿дрібка солі.