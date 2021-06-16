Банановий хліб: простий рецепт смачного сніданку

Банановий хліб: простий рецепт смачного сніданку

Ароматний банановий хліб – оригінальна страва, яку можна подавати на сніданок або на десерт. Ми підготували для вас простий рецепт пирога, який сподобається дітям та дорослим, повідомляє 24 Канал.

Банановий хліб – традиційна випічка американської кухні. Солодкий пиріг готують з подрібненого бананового пюре, яєць та домашнього сиру. Також додають волоські горіхи та шоколадну крихту.

У тісто додають соду, рідше – дріжджі. За бажанням цукор можна замінити на мед, можна готувати без цукру. Найголовніше – додати стиглі солодкі банани.

Як приготувати банановий хліб

  • Час: 1 година
  • Порції: 4 – 6
  • Калорійність на 100 грамів: 326 ккал
    Інгредієнти:
  • 2 – 3 банани; 
  • 2 столові ложки мигдалевого молока;
  • 200 грамів борошна;
  • ﻿4 столові ложки цукру;
  • ﻿10 грамів ванільного цукру;
  • ﻿1 чайна ложка харчової соди;
  • ﻿2 яйця;
  • ﻿10 грамів вершкового масла 82%;
  • ﻿30 грамів волоських горіхів;
  • ﻿дрібка солі.
  1. Банани почистьте від шкірки, один банан розріжте вздовж навпіл, інші – викладіть у миску та розімніть виделкою у пюре.
  2. Горіхи підсушіть у духовці, подрібніть ножем.
  3. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  4. У мисці з'єднайте борошно, сіль та соду, перемішайте.
  5. У мисці змішайте розм’якшене вершкове масло з цукром та ванільним цукром, перемішайте. Далі – вбийте яйця, додайте бананове пюре та борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
  6. Форму для запікання змастіть маслом, вистеліть пергаментом. Викладіть тісто, зверху скибочки банана, горіхи.
  7. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 – 55 хвилин до готовності.
  8. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження. Розділіть на порції. Смачного!

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