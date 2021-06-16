Банановий хліб: простий рецепт смачного сніданку
Ароматний банановий хліб – оригінальна страва, яку можна подавати на сніданок або на десерт. Ми підготували для вас простий рецепт пирога, який сподобається дітям та дорослим, повідомляє 24 Канал.
Банановий хліб – традиційна випічка американської кухні. Солодкий пиріг готують з подрібненого бананового пюре, яєць та домашнього сиру. Також додають волоські горіхи та шоколадну крихту.
У тісто додають соду, рідше – дріжджі. За бажанням цукор можна замінити на мед, можна готувати без цукру. Найголовніше – додати стиглі солодкі банани.
Як приготувати банановий хліб
- Час: 1 година
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 326 ккал
- Інгредієнти:
- 2 – 3 банани;
- 2 столові ложки мигдалевого молока;
- 200 грамів борошна;
- 4 столові ложки цукру;
- 10 грамів ванільного цукру;
- 1 чайна ложка харчової соди;
- 2 яйця;
- 10 грамів вершкового масла 82%;
- 30 грамів волоських горіхів;
- дрібка солі.
- Банани почистьте від шкірки, один банан розріжте вздовж навпіл, інші – викладіть у миску та розімніть виделкою у пюре.
- Горіхи підсушіть у духовці, подрібніть ножем.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте борошно, сіль та соду, перемішайте.
- У мисці змішайте розм’якшене вершкове масло з цукром та ванільним цукром, перемішайте. Далі – вбийте яйця, додайте бананове пюре та борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму для запікання змастіть маслом, вистеліть пергаментом. Викладіть тісто, зверху скибочки банана, горіхи.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 – 55 хвилин до готовності.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження. Розділіть на порції. Смачного!