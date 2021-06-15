Ліси в Україні: скільки витратили на відновлення за останні 10 років

Президент Володимир Зеленський минулого тижня підписав указ про старт проєкту «Зелена країна». Його мета – за 10 років збільшити площі лісів в Україні на 1 млн гектарів, повідомляє Слово і діло.

Зокрема, в найближчі три роки хочуть висадити 1 млрд дерев і коштуватиме це, як повідомили в Мінекології, 2 млрд грн.

Скільки коштів виділяли на охорону і захист лісів в останні роки, а також яку площу лісів вдалося відновити - читайте в матеріалі.

У 2011 році на ведення лісового господарства, охорону і захист лісів витратили 584,5 млн грн. Загальна площа відтворення лісів становила 72,4 тис. гектарів, з них 50 тис. – це відновлення, а 22,4 тис. гектарів – створення нових лісів. Площа рубок у 2011-му склала 421,8 тис. гектарів.

У 2012 році відтворили 70,1 тис. гектарів лісів і витратили на лісове господарство 595,5 млн грн. У 2013 році витрати склали 586,7 млн грн, а відновили 67,7 тис. гектарів лісів.

На лісове господарство, охорону і захист лісів у 2014 році витратили 444,3 млн грн. Відновили 58 тис. гектарів лісів і тільки 5 тис. гектарів з них це було створення нових лісів. У наступні шість років площа створення нових лісів зменшилася ще майже вдвічі.

У 2016-2018 роках на лісове господарство витратили рекордно мало коштів. Найменше у 2016-му – лише 88 млн грн.

У 2019 році на ліси пішло 408,1 млн грн. Загальна площа відтворення лісів склала 48,8 тис. гектарів. Торік на лісове господарство витратили 431,4 млн грн, відновили 44,8 тис. гектарів лісів. Площа рубок при цьому становила 382 тис. гектарів.

У держбюджеті на поточний рік на ведення лісового господарства, охорону і захист лісів заплановано витратити 599 млн грн.