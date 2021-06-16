Літній табір: за якими критеріями обирати та як батькам підготувати дитину

Як обрати літній табір для дитини та на що батькам потрібно звертати особливу увагу. Пояснення дитячого сімейного психолога Світлани Ройз – читайте у матеріалі, повідомляє 24 Канал.



Які питання мають поставити батьки



Важливо враховувати при виборі дитячого табору, чи є певна тема, світогляд, цінності.

Які умови проживання. Важливо розуміти, чи знайомий дитині такий побут, чи потрібно її підготувати.

Чи вперше табір розташовується саме в цьому місці, чи це вже звичне місце?

Яка буде питна вода?

Чи є поруч водойма, чи передбачаються водні активності. Для багатьох дітей, які бояться плавати, це "гостра тема".

Яка передбачається програма?

Хто вожаті?

Скільки дітей на одного дорослого?

Чи змішані вікові групи, чи розбиті за віковими групами?

Де знаходиться туалет, душ, скільки осіб живе в одній кімнаті?

Чи можна користуватися телефоном, чи давати з собою гроші, як з дитиною зв’язуватися, чи можна і коли дзвонити вожатим? Адже чим спокійніше буде батькам, тим спокійніше буде дітям.

Також дорослим потрібно дослідити відгуки щодо табору та його розташування. Пам'ятаючи при цьому, що думки суб'єктивні, але за багатьма схожим відгуками можна сформувати картину.

Важливо уточнювати умови карантинних заходів в цьому році. Що відбувається, якщо хтось із дітей захворює.

Обов’язково важливо уточнити, яке планується харчування, чи буде можливість вибору. Якщо дитина не переносить якихось продуктів, це важливо обговорювати заздалегідь.

Якщо у дитини є алергія — на їжу, укуси комарів, ліки — про це важливо не просто сказати, це необхідно написати.

Що робити, якщо дитина дзвонить та плаче

Батькам не потрібно одразу зриватися з місця та їхати забирати. Замість цього варто уважно послухати дитину та зрозуміти причину її сліз:

Скучила за батьками.

Сумно або нудно.

Їй погано.

Якщо дитина сумує за домівкою, її обов'язково потрібно підтримати. Нагадати, що ваша любов завжди з нею, навіть коли її не видно. Також можна домовитися про те, що дитина буде писати нотатки, робити фото та висилати їх.

Якщо дитині нудно або сумно, варто уточнити, чи вдалося їй познайомитися і подружитися з дітьми, чи почувається вона частиною групи. Уточніть, як звуть дітей у її групі. Можете дати їй суперсекретне завдання: вивідати як звуть та чи є брати-сестри, чи є домашні тварини. А собі ставимо запитання — як дитина справляється з нудьгою, якщо ми не даємо їй планшет і телефон.

Якщо дитина каже, що її ображають, дражнять, погрожують — потрібно одразу зв'язатися з вожатими. При контрольному дзвінку уточніть: чи пам’ятає взагалі вожатий ім'я дитини, чи розуміє, про кого говорять. Запитайте, як поводиться дитина протягом дня, чи важливо вам щось знати.

Зараз є великий вибір літніх таборів і активностей. Для дітей 6 − 9 років ідеальний формат денних таборів. Діти після 10 років можуть самі просити побути без батьків. Нехай для кожного, кому це потрібно, знайдеться свій ідеальний табір.