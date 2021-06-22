Проверить слуха за 5 хвилин

З віком наш слух погіршується, причому досить тривалий час ми цього не помічаємо. Ми не надаємо належної уваги тому, що перестали чути спів птахів або стукіт дощу по даху, а жіночий голос став сприйматися менш чітко, особливо якщо в словах присутні високочастотні звуки Ж, З, Ш, Х, Ф, Щ, Т, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Людина чує звуки, частота яких знаходиться в діапазоні 16 - 20 000 Гц, при цьому з віком високочастотні звуки ми чуємо гірше. Так, до 35 років верхня межа людського слуху падає до позначки в 15 000 Гц.

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