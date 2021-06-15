На Херсонщині врятували дельфіна, якого викинуло штормом

Спецоперацію з порятунку дельфіна, якого штормом викинуло на мілину Дніпро-Бузького лиману, провели жителі села Олександрівка Білозерського району Херсонщини, повідомляє Depo.ua.

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Місцевий житель Олег Марчук поділився подробицями події.

порятунок дельфіна

Чоловік розповідає, що дельфіна, який знаходився на мілині першою побачила жителька села. Вона розповіла про ситуацію односельцям, і люди вирішили не кидати тварину напризволяще.

порятунок дельфіна
"Дельфін майже не рухався і сил вистачало лише триматися на плаву і дихати. Його прибило на мілину штормом і хвилі не давали йому відійти в глиб. Ми почали його підтримувати, а пізніше підійшла допомога з Вишницькою Наталею, Камінецьким Андрієм, Сміюхой Іваном і Балабан Віталієм .
Зробивши з покривал і ременів підтримку, ми очікували прибуття катера. Цікаво було спостерігати, як майже нерухоме тіло, за підтримки почало рухатися. І десь за півгодини дельфін почав рухати плавниками, відкривати очі і намагатися плисти", - розповідає Олег Марчук.
порятунок дельфіна

порятунок дельфіна

Для транспортування дельфіна туди, де він міг нормально пересуватися, мешканці села викликали катер водної поліції, і поліцейські відвезли дельфіна в сторону Очакова до моря, де випустили.

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