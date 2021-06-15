На Херсонщині врятували дельфіна, якого викинуло штормом

Спецоперацію з порятунку дельфіна, якого штормом викинуло на мілину Дніпро-Бузького лиману, провели жителі села Олександрівка Білозерського району Херсонщини, повідомляє Depo.ua.

Місцевий житель Олег Марчук поділився подробицями події.

Чоловік розповідає, що дельфіна, який знаходився на мілині першою побачила жителька села. Вона розповіла про ситуацію односельцям, і люди вирішили не кидати тварину напризволяще.

"Дельфін майже не рухався і сил вистачало лише триматися на плаву і дихати. Його прибило на мілину штормом і хвилі не давали йому відійти в глиб. Ми почали його підтримувати, а пізніше підійшла допомога з Вишницькою Наталею, Камінецьким Андрієм, Сміюхой Іваном і Балабан Віталієм .

Зробивши з покривал і ременів підтримку, ми очікували прибуття катера. Цікаво було спостерігати, як майже нерухоме тіло, за підтримки почало рухатися. І десь за півгодини дельфін почав рухати плавниками, відкривати очі і намагатися плисти", - розповідає Олег Марчук.

Для транспортування дельфіна туди, де він міг нормально пересуватися, мешканці села викликали катер водної поліції, і поліцейські відвезли дельфіна в сторону Очакова до моря, де випустили.