Італія дозволила змішувати вакцини від COVID-19

Італійці віком до 60 років, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, зможуть отримати іншу вакцину під час другого щеплення, повідомляє Европейская правда.

Минулого тижня уряд Італії обмежив використання вакцини AstraZeneca людям старше 60 років після того, як 18-річний хлопець, який був на гормональній терапії, помер від рідкісного згустку крові після отримання першої дози препарату.

"На основі клінічних досліджень, опублікованих протягом останніх кількох тижнів, науковий комітет AIFA вирішив затвердити змішування вакцин" , - йдеться у заяві AIFA.

Експерти заявили, що вакцини, розроблені Pfizer і Moderna, можуть вводитися людям, які отримали один укол AstraZeneca.