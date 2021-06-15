"Євросолідарність" оголосила бойкот "1+1" через Ірину Геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" оголосила бойкот телеканалу "1+1" через маніпуляції, сексизм, поширення проросійських меседжів та медіакілерство. ﻿Про це народні депутати заявили під час брифінгу у Верховній Раді із посиланням на пресслужбу "ЄС, повідомляє Ділова столиця.

Народні депутати висловили підтримку співголові фракції "Європейська Солідарність" Ірині Геращенко після останнього ефіру програми "Право на владу".

"Ганебне дійство, що відбулося минулого четверга на каналі Зеленського, Медведчука і Коломойського "1+1" "Право на владу" – це була замовна інформаційна атака на команду п’ятого президента України Петра Порошенка. Вона носила відверто проросійський характер, адже повторювала кремлівську пропаганду", – наголосила народна депутатка Марія Іонова.

"Аргументи й факти наступні – якраз команда Порошенка звільнила 3 240 заручників, якраз команда Порошенка звільнила 70% території окупованого Донбасу. І це інформаційне кілерство якраз відбувається проти команди Порошенка", – додала вона.

Політик також зазначила, що Ірина Геращенко зазнала атаки не тільки як професіонал, а і як жінка та мати.

"І це реальне становище в Україні, в якому перебувають жінки-політикині. Такі сексистські висловлювання притаманні команді Зеленського. Ми з вами пам’ятаємо про "18-річну дівчинку" і "бабусю", вже не говорячи про "корабельні сосни" та "піддутих", – нагадала Іонова.

"Шоу на "плюсах" вкотре довело, що інформаційне кілерство й сексизм в українській політиці є нищівним і нещадним, і воно може бути подоланим тільки нульовою толерантністю до його проявів з боку журналістської спільноти, політичних партій і громадськості. Для нас висновок однозначний – тотальний бойкот "1+1" до моменту визнання ними власних помилок і публічних вибачень перед Іриною Геращенко. Ми готуємо звернення до відповідних органів", – додала вона.