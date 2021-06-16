Фінський пиріг з чорницею - найніжніше застосування ягоди

Фіни називає його Mustikkapiirakka і обожнюють пекти в сезон цієї ягоди. Особливість: ця випічка складається з двох видів борошна – пшеничного і житнього, що робить її смак особливим. Ну й чорниця. Якщо хочете отримати справді смачний фінський пиріг, її треба багато, повідомляє Сегодня.

Отже, спробуйте приготувати це чорничне диво – воно точно увійде до списку ваших улюблених десертів із чорницею.

Що потрібно для фінського чорничного пирога

Пшеничне борошно 100 г

Житнє борошно – 100 г

Цукор або цукрова пудра – 200 г

Вершкове масло – 150 г

Яйце – 2 шт.

Чорниця – 400 г

Сметана – 250 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Ванілін – 2 г

Спосіб приготування