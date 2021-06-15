Експерт розповів, що чекає на покупців липових COVID-довідок

Служба безпеки України у вівторок, 15 червня, викрила чергову схему продажу підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування, в тому числі іноземною мовою для виїзду за кордон. Її оборот оцінили в 100 тисяч гривень - вартість "документів" залежала від терміновості та країни призначення, посилаючись на пресслужбу СБУ, повідомляє Вести.

Як завжди в таких випадках, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Адвокат Юрій Захарченко розповів про відповідальність, яка може загрожувати покупцям фейкових довідок.

Що ви можете сказати з приводу підроблених довідок на ковід?

Є така чудова стаття в Кримінальному кодексі - умисне використання підробленого документа. Довідка може підпадати під кваліфікацію документа, і правоохоронний орган цілком може залучити людину до кримінальної відповідальності за використання підробленого документа. Людина тести не здавала, тобто аналізи від неї ніхто не отримував. Він просто купив папірець, свідомо вчинив дії, які підпадають під кримінальну відповідальність.

Що загрожує людям, які купують ці довідки?

Мені не відомий жоден випадок, коли людину притягнули до відповідальності, але я вважаю, що купувати довідки й потім видавати дані довідки за документ - це злочин (згідно з частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, за таке порушення загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів або тюремним строком від шести місяців до двох років).

Цікаво, що ділки користуються брендом відомих лабораторій і реальних лікарів, що працюють там. Самі медики запевнили, що про це вперше чують.