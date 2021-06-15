Біткоїн-інвестор продав київську квартиру у вигляді NFT

Ріелторська компанія Propy завершила перший аукціон з продажу нерухомості у вигляді NFT. Квартиру в Києві продали за 36 ETH (більше $ 93 000 на момент угоди, повідомляє ForkLog.

Новим власником нерухомості став інженер з Сан-Франциско Девон Бернард. У його планах здавати об'єкт у короткострокову оренду, видаючи квартиронаймачам NFT.

1 / The person who bought my Kiev home via a @PropyInc NFT is @DevonWBernard . Devon apparently has big plans for the apartment. (background: https://t.co/BnTnvFGvET ) - Michael Arrington ???? ☠️ (@arrington) June 15, 2021

Разом із правом власності покупець отримав невзаємозамінними токен картини популярного київського графіті-художника Chizz, фізична версія якої намальована на стіні квартири.

Бернард планує поділити картину на кілька NFT, покупці яких зможуть залишати повідомлення або зображення на своїй ділянці. Побачити їх можна буде на спеціальному сайті або наживо за допомогою доповненої реальності.