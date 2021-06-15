Центренерго та ОПЗ готові до приватизації - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що державні пакети акцій у ПАТ "Центренерго" та ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) готові для продажу на приватизаційних конкурсах, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Вважаю, що важлива приватизація "Центренерго". На сьогодні ми почистили компанію від багатьох впливових груп і "Центренерго" відкрито (для приватизації - ІФ)... Так само й Одеський припортовий завод. Я вважаю, що він на сьогодні готовий", - сказав він під час спілкування з журналістами на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у вівторок.

Зеленський зазначив, що під час продажу великих підприємств важливе не стільки одноразове отримання максимально можливих коштів, скільки зобов'язання потенційних інвесторів вкладати в модернізацію підприємств із наступним стабільним отриманням податків від їх господарської діяльності.

"Важливо не скільки на вході отримає держава, а скільки потім - від податків щомісяця, щороку. Бізнес - це не про купи-продай, це не про посередництво, бізнес - це постійне вкладання грошей у технології, в ідеї", - пояснив глава держави.

Як повідомлялося, на початку червня Верховний Суд задовольнив позов ОПЗ і Фонду держмайна (ФДМ) України та відмовив компанії Ostchem Holding Limited Дмитра Фірташа у виконанні рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення понад $300 млн з ОПЗ за постачання газу.

За словами голови ФДМ Дмитра Сенниченка, це дуже важливе рішення для проведення прозорої приватизації заводу, оскільки тепер будь-який потенційний покупець може бути впевнений: його право власності на ОПЗ не зможуть оскаржити кредитори.

ОПЗ випускає хімічну продукцію, а також займається перевалкою хімпродукції на морський транспорт. Державі в особі ФДМ належить 99,5667% акцій, 0,0021% - ТОВ "Конкорд Капітал", іншим акціонерам-фізичним особам - 0,4312%.

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільних і 5 - газомазутних) на Вуглегірській, Зміївській і Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.