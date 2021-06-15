Леся Нікітюк показала стильний образ в аеропорту Львова

Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк прилетіла до Львова. Зірка сфотографувалася в аеропорту. Вона постала перед камерою в стильних штанах, топі та джинсовій сорочці, повідомляє 24 Канал.



Леся Нікітюк часто подорожує. Вона відвідала більшість країн світу, а також побувала у багатьох містах України. Днями знаменитість прилетіла до Львова. Ймовірно, це її робоча поїздка. ﻿Вона постала перед камерою в стильному спортивному образі, який підкреслив спокусливу фігуру. Леся одягнула трендові білі джогери з розрізом на одній нозі та чорний топ. Живіт Нікітюк оголила й похизувалася спортивними формами.



﻿З верхнього одягу зірка обрала джинсову сорочку oversize. Такий look народна улюблениця поєднала зі світлими брендовими кросівками. Коротке волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Довершила аутфіт круглими сонцезахисними окулярами та ланцюжками.

