Бензин різко подорожчав

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 15 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем різко зросли. Автогаз подешевшав на 5 копійок, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,36 гривень за літр (+0,15 гривень), на бензин А-95 - 29,29 гривень за літр (+0,31 гривень), на дизельне паливо - 27,71 гривень за літр (+0,37 гривень), на автогаз - 15,61 гривень за літр (-0,05 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Згідно з останніми розрахунками на 11 червня, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,82 гривень за літр, дизельного палива - 29,09 гривень за літр.