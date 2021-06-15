Держпродпотребслужба не рекомендує купатися на пляжах Одеси

Через зливи, що випали за останні дні в Одесі, та скиди поверхневих вод в прибережну зону Чорного моря ГУ Держпродпотребслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від купання на місцевих пляжах до особливого розпорядження, посилаючись на пресслужбу Одеської міськради, повідомляє Укрiнформ.

"Через зливові опади, які пройшли в Одесі 12-13 червня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів. Тому рекомендується тимчасово утриматися від купання в морі", - написали в міській раді.

Відзначається, що рекомендація Держпродпотребслужби є запобіжним заходом "з метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і профілактики захворювань, які передаються водним шляхом".

Фахівці ГУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" і Держпродпотребслужби контролюють якість морської води за санітарно-мікробіологічними показниками у 22 визначених контрольних точках Одеси й області. Зокрема, біля міських пляжів "Лузанівка", "Ланжерон", "Одрада", "Дельфін", "Аркадія", "Чайка", "Курортний", "Золотий берег" і ін.