Міжбанк: падіння долара посилилося

Котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжують падіння.

Рівень 27 гривень, який ще вчора служив підтримкою і орієнтиром, тепер набагато вище поточних ринкових цін. Сьогодні Національний банк знову вдався до інтервенції за методом «запиту кращої ціни» і скуповував найдешевші заявки продавців, після чого встановив великий ордер на покупку валюти за ціною 26,91 гривень. Тільки після цього падіння загальмувалося, а вичікуючі мінімальних цін імпортери почали виставляти свої заявки на покупку трохи вище рівня Нацбанку. Незадовго до обіду і в обідню перерву угоди йдуть в діапазоні 26,915-26,925 гривень.

Не відстає від безготівкового і готівковий долар. За півдня цінник на готівкового «американця» опустився на 6 копійок: вранці його ще продавали по 26,96 гривень, а в обід - вже по 26,90-26,91 гривень. За словами операторів готівкового ринку, чим нижче опускаються котирування, тим менше охочих купувати долар. У той же час пропозиція готівкової валюти від населення досить висока.

Євро на FOREX в першій половині дня спробував вирости і піднявся до позначки 1,2145 долара, але потім розвернувся і пішов вниз, опустившись до обіду до 1,2112 долара. Готівковий євро в столиці продовжує дешевшати синхронно з доларом. До обіду цінник на нього опустився на 5 копійок - з 32,70 до 32,65 гривень.

Подешевшав і польський злотий: сьогодні за нього просять в середньому 7,25-7,27 гривень.

Російський рубль в світі знову виріс до американського долара, досягнувши до обіду 71,75 рублів за долар. У Києві ціна готівкового рубля з кінця минулого тижня залишається незмінною на рівні 3,72-3,75 гривні за 10 рублів.