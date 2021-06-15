Вакцини Pfizer і AstraZeneca запобігають госпіталізації з дельта-штамом

Повна імунізація вакцинами Pfizer-BioNTech і Oxford-AstraZeneca високоефективна проти госпіталізації з COVID-19, який викликаний дельта-штамом коронавірусу, повідомляє Ліга.net.

Після двох доз (повний курс) вакцина Pfizer в 96% випадків вберегла щеплених від попадання в лікарню. Аналогічний курс AstraZeneca показав результат 92%.

Ці показники можна порівняти з ефективністю вакцин проти госпіталізації з ковідом від α-штаму (раніше "британський").

Аналіз проведено по 14 019 випадках Δ-ковіда; 166 осіб з усіх були госпіталізовані з 12 квітня по 4 червня.

Як ці біопрепарати захищають від смертельного результату при Δ-варіанті COVID-19, поки невідомо точно: йде накопичення статистики.

"Однак, як і у випадку з іншими штамами, очікується, що захист буде високим", - підкреслили в охороні здоров'я Англії.

"Це доказ ефективності двох доз проти штамів-мутантів показує, як важливо отримати другий укол. Якщо ви отримали першу дозу, але ще не забронювали другу, зробіть це", - прокоментував дослідження глава британського Мінохоронздоров'я Метт Хенкок.

Раніше опубліковано дослідження, що одна доза (узятий середній показник обох вакцин) на 17% менш ефективна в запобіганні симптомів COVID-19 від Δ-штаму в порівнянні з α-штамом, але після двох доз різниця невелика.

Окремий аналіз показав, що вакцинація від COVID-19 в Англії до 30 травня 2021 року запобігла близько 14 000 смертей і близько 42 000 госпіталізацій серед літніх людей.