Тупицький повідомив, що робота КСУ розблокована

Глава КСУ Олександр Тупицький, відсторонений від роботи указом президента Зеленського заявив, що сьогодні, 15 червня, робота Конституційного суду України була розблокована. КСУ затвердив порядок денний і почав розглядати справи, повідомляє Страна.ua.

"Уже майже рік КСУ є об'єктом посиленої політичного впливу. З 27 жовтня по сьогодні жодна справа не була розглянута великий палатою Конституційного суду. І ось сьогодні КСУ затвердив порядок денний і почав розглядати справи, скарги громадян, звернення.

Знайшли спосіб уникнути спекуляцій на тему того, що частина суддів підтримує Тупицького і Касмініна (суддю КСУ, також відстороненого Зеленським), а частина - Головатого (в.о. голови КСУ, заступника Тупицького) ", - заявив Тупицький.

За його словами, шляхом проведення консультацій з суддями КСУ, обміну думками, переконань вдалося знайти компроміс.

"Ми вирішили зберегти Конституційний суд як інституцію. Суд повинен працювати, незважаючи ні на що, інакше він не потрібен суспільству ", - сказав Олександр Тупицький.

Однак він уточнив, що таке рішення не означає, що вони з Касмініним припинять домагатися допуску на засідання КСУ і відновлення виплат їм зарплати.

"Ми обов'язково будемо домагатися допуску в зал засідань, це наше право і обов'язок - брати участь в засіданнях. В даний момент ми це робимо дистанційно. Наші справи, які ми розглядаємо як судді КСУ, у нас ніхто не забрав. Ми спрямовуємо свої заперечення письмово, вони розглядаються на закритій частині засідань. А в подальшому ми також будемо брати участь в засіданнях. Вирішується питання про те, щоб ми брали участь у відкритих засіданнях в режимі онлайн ", - повідомив Олександр Тупицький.

Нагадаємо, 27 березня президент України Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького і Касмініна суддями КСУ, підписаний ще Віктором Януковичем під час його президентства. Сам Тупицький вважає своє відсторонення незаконним і вже кілька разів намагався прорвати кордон охорони КСУ, щоб потрапити в робочий кабінет.



