Україна піднялася в глобальному рейтингу сталого розвитку ООН

Україна піднялася на дев'ять позицій і зайняла 36 місце серед 165 країн у щорічному рейтингу сталого розвитку, що публікується ООН і Фондом Bertelsmann. Дані рейтингу містяться на офіційному сайті організації, повідомляє Лига.net.

Прогрес України відзначений в досягненні десяти з 17 цілей, що визначають сталий розвиток країни в економічній, соціальній та екологічній сферах. В жодній з базових цілей Україна не погіршила свої позиції. Найбільший прогрес України показала в досягненні мети "повсюдної ліквідації бідності у всіх її формах".

У рейтингу Україна випередила такі країни, як Ізраїль (38-е місце), Греція (37), Люксембург (42), Росія (46).

У топ-5 країн з питань сталого розвитку увійшли: Фінляндія, Швеція, Данія, Німеччина та Бельгія.

Автори дослідження відзначають, що вперше з 2015 року середній глобальний показник індексу виявився нижче за показник попереднього року.