Емілі Ратажковскі вийшла на червону доріжку у відвертой сукні

30-річна американська модель Емілі Ратажковскі любителька відвертих образів, які демонструють всі її принади. Вперше після народження сина вона з’явилася на червоній доріжці у сукні з клаптиків тканини, які оголюють значну частину її тіла, повідомляє 24 Канал.

Після народження дитини модель швидко прийшла у форму. В перший місяць після пологів Емілі могла хизуватися ідеальними параметрами. Струнка фігура молодої матусі дозволяє їй носити мініспідниці, шорти, сукні та демонструвати на собі бездоганні образи.

Свій перший вихід Емілі Ратажковскі здійснила на кінофестивалі Tribeca Enterprises у Нью-Йорку. Модель та акторка Емі Шумер зустрілися на імпровізованій сцені, щоб обговорити свою кар’єру.

Емілі Ратажковскі та Емі Шумер / Getty Images

Образ Емілі Ратажковскі

Знаменитість одягнула на кінофестиваль коротку чорну сукню від бренду Nensi Dojaka з різним вплетенням прозорих тканин та зав’язок. Плаття коштує понад 22 тисячі гривень. Сукня на довгий рукав оголила груди знаменитості та живіт. Окрім цього, виріб з нової колекції вдало підкреслив її довгі ноги.

Знаменитість розпустила волосся, зробивши на обличчі насичений макіяж. Вона нафарбувала очі технікою smoky eyes, а губи намалювала коричневою помадою. Образ довершили мінімалістичні босоніжки на зав’язках та маленька сумка-клатч чорного кольору та коричневі сонцезахисні окуляри.