Що треба враховувати, якщо хочете прищепити дитині любов до спорту
Будь-який тренер скаже, що любов до спорту потрібно намагатися прищепити дитині з дитинства. Але яким чином це робити? Наприклад, в секцію спортивної гімнастики та східних єдиноборств призводять 5-річних крихт. При цьому не всі батьки розуміють, що повинен бути індивідуальний підхід, і далеко не кожна дитина зможе стати олімпійським чемпіоном, повідомляє Креатив.
Так навіщо позбавляти малюка дитинства і тих радощів, які доступні в цьому віці? Тим більше, що професійні заняття спортом (а не звичайною фізкультурою) можуть негативно вплинути на зростаючий незміцнілий організм.
Інша справа - регулярна фізична активність дитини і різні вправи під наглядом батьків або вихователів, бажано на свіжому повітрі. Для включення в розклад дня слід вибирати сезонні види спорту - влітку це може бути плавання, ігри з м'ячем, взимку лижі, ковзани і т.д.
Якщо хочете, щоб дитина з дитинства полюбив спорт, підтримуйте його у всіх починаннях. Регулярні фізичні вправи не повинні стати тортурами для малюка. Для нього важливо відчувати себе в безпеці і не боятися осуду за якісь промахи. І якщо малюк буде бачити зацікавленість і підтримку батьків, це послужить йому чудовою мотивацією для подальших успіхів.
Крім вищесказаного, варто прислухатися і до таких рекомендацій:
- Заняття спортом повинні приносити дитині задоволення. Вибираючи секцію, перш за все, керуйтеся уподобаннями свого чада.
- Якщо немає тяги до чогось певного, зводите дитини на стадіон, каток, тенісний корт, в басейн. Нехай він подивиться на заняття інших дітей. Можливо, так швидше прокинеться інтерес до якогось виду спорту.
- Будьте готові до того, що дитина може передумати при виборі переваг. Нерідко в початковій школі подобається багато, але остаточний вибір вдається зробити лише в усвідомленому віці.
- У тому, щоб з дитинства прищепити дитині любов до спорту, важливу роль відіграє тренер. Якщо ваші інтереси не збігаються з методами його роботи, можливо, доведеться шукати іншого наставника або секцію. Якщо батькам це важливо, варто дізнатися про послужний список тренера, його професійні успіхи. Якщо ж немає мети перетворювати своє чадо в чемпіона, то завжди важливіше особисті якості людини, який тренує дитину. Дізнайтеся, як вибрати тренера, щоб заняття були дитині в радість і проходили з користю.
- Не варто тиснути на малюка, якщо він не виявляє особливого інтересу до тренувань або не має успіхів, як інші діти. Дотримуйтеся принципів позитивного батьківства. Те, що дитя займається фізкультурою, вже добре. Це розвине його тіло, координацію, дисципліну і витривалість.