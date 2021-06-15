Що треба враховувати, якщо хочете прищепити дитині любов до спорту

Будь-який тренер скаже, що любов до спорту потрібно намагатися прищепити дитині з дитинства. Але яким чином це робити? Наприклад, в секцію спортивної гімнастики та східних єдиноборств призводять 5-річних крихт. При цьому не всі батьки розуміють, що повинен бути індивідуальний підхід, і далеко не кожна дитина зможе стати олімпійським чемпіоном, повідомляє Креатив.

Так навіщо позбавляти малюка дитинства і тих радощів, які доступні в цьому віці? Тим більше, що професійні заняття спортом (а не звичайною фізкультурою) можуть негативно вплинути на зростаючий незміцнілий організм.

Інша справа - регулярна фізична активність дитини і різні вправи під наглядом батьків або вихователів, бажано на свіжому повітрі. Для включення в розклад дня слід вибирати сезонні види спорту - влітку це може бути плавання, ігри з м'ячем, взимку лижі, ковзани і т.д.

Якщо хочете, щоб дитина з дитинства полюбив спорт, підтримуйте його у всіх починаннях. Регулярні фізичні вправи не повинні стати тортурами для малюка. Для нього важливо відчувати себе в безпеці і не боятися осуду за якісь промахи. І якщо малюк буде бачити зацікавленість і підтримку батьків, це послужить йому чудовою мотивацією для подальших успіхів.

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