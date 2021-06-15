У Києві планують підняти ціни на паркування втричі
У Києві влада міста ініціює підняття тарифів на паркування для приватних автомобілів, повідомляє УНИАН.
Планується, що тариф буде підвищено на паркування в центрі міста, а також на прилеглих до центру міста територіях.
Як зазначили в прес-службі КМДА, тарифи будуть переглянуті вперше за 12 років.
Як зміниться тариф
Згідно з проектом розпорядження кияни та гості столиці будуть паркувати свої автомобілі за наступними цінами:
- паркування в центральній частині міста - до 35 грн/год,
- паркування на прилеглих до центру територіях - до 25 грн/год,
- паркування в спальних районах - 5 грн/год.
"Тарифи переглядаються вперше за 12 років. Вони не змінювалися з 2009 року, хоча відтоді ціни змінилися на все, включаючи обладнання, енергоносії та оплату праці", - зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов.
У КМДА зазначили, що встановлення тарифу покликане розвантажити центральну частину Києва і зробити її зручною для всіх учасників дорожнього руху.
Паркування в Києві: що необхідно знати
Станом на червень 2021 року в Києві діють наступні тарифи на паркування:
- паркування в центральній частині міста - 10 грн/год,
- паркування на прилеглих до центру територіях - 7 грн/год,
- паркування в спальних районах - 5 грн/год.