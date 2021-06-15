Глобальный дефицит микросхем. Причины кризиса

На рынке появляется все больше подделок, представляющих угрозу безопасности людей, повідомляє Фокус.

Согласно прогнозу специалистов, глобальная нехватка микросхем продлится и в следующем году.

Как сообщает ZDNet, уже на сегодняшний день она ощутимо ударила по автомобильной и другим промышленностям, не дополучающим в 2021 году миллиарды долларов возможного дохода.

Эксперты предполагают, что дефицит микросхем может привести к тому, что известные бренды начнут размещать заказы у поставщиков, которые ранее не прошли бы проверку качества.

Кроме того, на рынке возможно появление поддельных микросхемы, похожих на оригинальные, однако представляющих потенциальную угрозу безопасности и здоровью потребителей.

По словам исследователя контрафактной электроники из Центра усовершенствованной инженерии жизненного цикла Диганта Даса, если предприятию на следующей неделе нужно будет получить пять тысяч деталей или его производственная линия остановится, то оно окажется в ситуации вынужденной покупки и ослабит свою бдительность, не соблюдая более правила проверки поставщиков или прохождение процессов тестирования.

Также специалисты обращают внимание на то, что в связи недостаточной производительностью и потенциальным перегревом поддельных чипов особенно острым становится вопрос кибербезопасности.

Эти уязвимости могут использоваться не только для кражи данных, но и для взлома умных домов и автомобилей, что фактически подвергает опасности жизни людей.