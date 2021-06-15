У Ryanair вважають, що повітряний простір Білорусі потрібно відновити

Компанія Ryanair не підтримує заборону на повітряний простір Білорусі в довгостроковій перспективі. Необхідно, щоб Білорусь дала гарантії того, що більше не буде подібного інциденту як з посадкою "літака Романа Протасевича". ﻿Про це заявив виконавчий директор Ryanair Майкл О'лірі, пише Reuters, повідомляє РБК-Украина.

О'лірі заявив, що підтримує заходи проти Білорусі у зв'язку з цим інцидентом. Однак він вважає, що авіаційна промисловість в довгостроковій перспективі залежить від необмеженого доступу в усі повітряний простір і що його необхідно відновити.

"Нам потрібен результат, при якому європейська і британська влада за підтримки міжнародних партнерів, сподіваюся, отримають відповідні запевнення від білоруських або російських властей, що цього більше ніколи не повториться" , - сказав він.

О'лірі додав, що короткострокові санкції необхідні, щоб утримати інші держави від наслідування, але в довгостроковій перспективі політизація повітряного простору не є відповіддю, оскільки це завдасть шкоди авіаційній галузі та міжнародним зв'язкам.

Міжнародна організація цивільної авіації організації Об'єднаних Націй (ІКАО) розслідує інцидент з вимушеною посадкою літака Ryanair, в якому летів Протасевич. Результати розслідування мають оприлюднити через два тижні.

Нагадаємо, саміт НАТО в підсумковому комюніке виступив за незалежне розслідування інциденту з примусовою посадкою борту Ryanair в Мінську.

Як відомо, 23 травня Білоруський режим примусово посадив літак Ryanair саме для того, щоб затримати Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Протасевич і Сапега були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.

Після цього ряд європейських країн заборонили польоти в небі над Білоруссю.