В Україні створили калькулятор життя

МОЗ України пропонує всім бажаючим підрахувати тривалість свого життя за допомогою спеціального калькулятора. Для цього необхідно чесно відповісти на питання тесту і отримати результат - очікувану тривалість життя. Скористатися тестом можна за посиланням, повідомляє Страна.ua.

У МОЗ згодні, що до кінця ніхто не знає, скільки років кожен може прожити, але фахівці створили "Калькулятор життя", спираючись на сучасні дослідження і наукові знання. Він оцінює довголіття людини через призму її способу життя.

Також наводиться перелік факторів, що впливають на довголіття:

харчові звички;

місце проживання;

фізична активність;

ставлення до здоров'я;

доступ до медичних послуг.

"Ми раді представити наш новий проект - "Калькулятор життя"! Він аналізує ряд факторів: звички, харчова поведінка, хронічні захворювання, фізичну активність і т.д., і оцінює, як вони впливають на довголіття. Калькулятор показує те, наскільки позитивні зміни збільшують тривалість життя ", - йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я.

Крім того, медики пояснюють принцип роботи новинки.

Над створенням "калькулятора життя" працювали кілька фахівців: