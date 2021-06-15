В Україні створили калькулятор життя
МОЗ України пропонує всім бажаючим підрахувати тривалість свого життя за допомогою спеціального калькулятора. Для цього необхідно чесно відповісти на питання тесту і отримати результат - очікувану тривалість життя. Скористатися тестом можна за посиланням, повідомляє Страна.ua.
У МОЗ згодні, що до кінця ніхто не знає, скільки років кожен може прожити, але фахівці створили
"Калькулятор життя", спираючись на сучасні дослідження і наукові знання. Він оцінює довголіття людини через призму її способу життя.
Також наводиться перелік факторів, що впливають на довголіття:
- харчові звички;
- місце проживання;
- фізична активність;
- ставлення до здоров'я;
- доступ до медичних послуг.
"Ми раді представити наш новий проект - "Калькулятор життя"! Він аналізує ряд факторів: звички, харчова поведінка, хронічні захворювання, фізичну активність і т.д., і оцінює, як вони впливають на довголіття. Калькулятор показує те, наскільки позитивні зміни збільшують тривалість життя", - йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я.
Крім того, медики пояснюють принцип роботи новинки.
Над створенням
"калькулятора життя" працювали кілька фахівців:
- Ірина Агєєва - керівник відділу супроводу підтримки реформ та регіонального розвитку Центру громадського здоров'я, ентузіаст цифрових інструментів в онлайн комунікації, які стимулюють поведінкові зміни і збільшують персональні шанси на довголіття.
- Ілля Чайковський - науковий консультант, провідний науковий Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, кандидат медичних наук, фахівець з медичної кібернетики та інформатики інноваційних методів функціональної діагностики.
- Владислав Маланін - консультант з розробки програмного модуля, аспірант Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, доктор, архітектор технічних рішень, фахівець зі штучного інтелекту і хмарних обчислень.
- Владислав Рибалко - консультант з розробки дизайну і стилю, магістр факультету біотехнології і біотехніки НТУУ
"КПІ ім. І. Сікорського".