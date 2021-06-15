У РНБО розповіли, що заважає вступу України до НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловив переконання, що Україна не зможе стати членом НАТО без позбавлення впливу олігархів та подолання корупції, повідомляє УНИАН.

"Коли ми уважно читаємо Конституцію, то там у нас сьогодні є прагнення стати повноправним членом НАТО. Якщо у нас буде залишатись олігархічна економіка, корупційна складова, як наслідок цієї олігархічної економіки – то, на превеликий жаль, квиток до НАТО ми з вами не отримаємо. Це фундаментальна річ" , - заявив він.

Секретар РНБО наголосив, що вступ до НАТО є запорукою незалежності для України.

"Ми маємо сусіда, який постійно зазіхає на наші території. У нас 7 років, як триває війна, і ми, на превеликий жаль, не можемо з ним впоратись, тому що певний час замість того, щоб будувати державу олігархічна економічна модель розбудови нашої держави все більше "пожирала" нашу країну, можливості для бізнесменів займатися бізнесом. Якщо ви не входите в пул олігархів, ви не можете отримати ті чи інші речі, які вони отримують безкоштовно за домовленістю з владою, яку вони доволі довгий час…вже більше 20 років корумпують" , - сказав він.

Данілов підкреслив необхідність руху України до Європи та до членства в НАТО.