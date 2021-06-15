Вірастюк розповів про перший день в Раді

Перший день роботи в парламенті для нардепа Василя Вірастюка - досить незвичайний, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ні для кого не секрет, що я в новій для себе сфері, тому потрібно зрозуміти, що, як працює. Які кнопки натискати, це мені пояснили мої колеги. Що стосується вигуків ("Ганьба!" Під час присяги Вірастюка) наших колег в сесійній залі. Так, вони були. Але я думав, що буде набагато голосніше.

Чому? У всякому разі, я так налаштовувався. А вони якось дуже швидко заспокоїлися. Знаєте, я звик до гучних вигуків в спорті. Вони мене тільки куражать", - розповів Вірастюк і додав, що народні депутати не підходили до нього для того, щоб особисто висловити своє невдоволення.

Разом з тим, вони, за словами нардепа, зробили досить багато Селфі з ним. Він зізнався, що ще не святкував перемогу на виборах, так як вважає, що саме сьогодні була поставлена "фінальна точка" в цій перемозі.

Говорячи про свої плани роботи у Верховній Раді, парламентарій підкреслив:

"Всі припускали, що я піду в комітет з питань молоді та спорту, але все трохи не так. Я розглядаю комітет соціальної політики і захисту прав ветеранів. Ця тематика мені знайома. Я вже кілька років плідно і досить близько знайомий з цією сферою. ...Якщо говорити про те, якими будуть мої перші кроки, то, швидше за все, буде саме ветеранська тематика".

Вірастюк також зізнався, що поки що не був у парламентському буфеті.