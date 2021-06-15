Видобуток нафти в Арктиці опинився під загрозою

Екологічні активісти збираються домагатися припинення буріння для видобутку нафти і газу в норвезькій частині Арктики, звернувшись до Європейського суду з прав людини, повідомляє "Лента.ру".

Позов планують подати дві великі організації і шестеро приватних осіб: вони вважають, що буріння в умовах кліматичної кризи порушує основні права людини. У Норвегії активісти суд поки програли: перешкодити таким чином видобутку нафти в Арктиці вони намагалися в грудні.

Рішення продовжити протистояння на європейському рівні прийнято на тлі успіхів екологічних організацій в Нідерландах, яким вдалося домогтися поступок від нафтової компанії Royal Dutch Shell, а також звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), який вказав на важливість зупинки робіт на нових родовищах.

"Біблією для нафтової індустрії і підтримуючих її організацій були звіти МЕА. Зараз МЕА ясно сказала, що ми повинні зробити, щоб виконати цілі Паризької угоди: перестати шукати нову нафту", - сказав глава норвезького підрозділу Greenpeace Фроде Плейм (Frode Pleym).

Норвегія, найбільший виробник нафти і газу в Західній Європі, давно протистоїть найбільшим екологічним організаціям, які заперечують бурінню в Баренцевому морі. Зараз роботи ведуться лише на одному родовищі в норвезькій Арктиці, проте планується почати експлуатацію ще кількох. Уряд продовжує підтримувати нафтову галузь всупереч зростаючому політичному тиску, спрямованому на заборону буріння.

Норвезька влада стверджує, що зможе виконати свої зобов'язання в рамках Паризької угоди з клімату, продовжуючи добувати нафту і газ. Активісти ж розраховують, що ЄСПЛ знайде в цьому порушення прав людини. Судовий розгляд справи, за підрахунками Greenpeace, може зайняти від року до п'яти років.