Названо умову уникнення енергокризи в осінньо-зимовий період

Для сталого проходження осінньо-зимового періоду необхідною є фінансова стабілізація ринку електроенергії. Про це 14 червня під час наради з підготовки до нового опалювального сезону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Обозреватель.

Міністр також наголосив на викликах, які стоять саме цього осінньо-зимового періоду.