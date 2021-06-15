Названо умову уникнення енергокризи в осінньо-зимовий період
Для сталого проходження осінньо-зимового періоду необхідною є фінансова стабілізація ринку електроенергії. Про це 14 червня під час наради з підготовки до нового опалювального сезону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Обозреватель.
Міністр також наголосив на викликах, які стоять саме цього осінньо-зимового періоду.
"Йдеться про автономну роботу об’єднаної енергосистеми України, яка необхідна для подальшого рішення щодо синхронізації в 2023 році з європейською енергосистемою. Ми не маємо права допустити ситуацію, коли ми не зможемо забезпечити державу енергоносіями. Своєчасна підготовка до синхронізації з ENTSO-E – це ключове завдання, яке стоїть перед нами", – наголосив він.