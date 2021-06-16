SsangYong анонсувала плани на майбутнє

Корейська компанія SsangYong Motors поділилася своїми планами на найближче майбутнє. Завдяки переговорам з новими інвесторами виробник пообіцяв прискорити програму розробки нових моделей, повідомляє Обозреватель.

Нагадаємо, що у грудні минулого року SsangYong почав процедуру банкрутства, але, на щастя, переговори з групою потенційних інвесторів на невизначений час відклав цей процес. І тепер, щоб привернути увагу акціонерів, в компанії представили плани на найближче майбутнє.

У компанії SsangYong анонсували плани на майбутнє. Джерело: SsangYong

Розробка нових автомобілів займає центральне місце в цьому процесі та досягається за рахунок зниження витрат та підвищення ефективності системи виробництва та управління людськими ресурсами.

Перший відчутний результат – перший електромобіль SsangYong – Korando e-Motion, розроблений в рамках проекту E100. Виробництво новинки стартувало 14 червня. Новинка оснащена електромотором потужністю 190 к.с. й живиться від батареї ємністю 61,5 кВтг. Вона здатна подолати відстань понад 300 км. Через обмежені поставок напівпровідників, які зачіпають усіх виробників, Korando e-Motion очікується у продажу у країнах ЄС та Великобританії наприкінці року.

Компанія активізувала розробку свого наступного електромобіля, позашляховика середнього розміру під назвою J100. Джерело: SsangYong

Компанія також оголосила, що активізувала розробку свого наступного електромобіля, позашляховика середнього розміру під назвою J100, який планується запустити у 2022 році.

На початку нинішнього року компанія представила оновлений пікап Rexton Sports. Джерело: SsangYong

Нагадаємо, що на початку нинішнього року компанія представила оновлений пікап Rexton Sports довжиною 5,1 м та його подовжену до 5,4 м версію Rexton Sports Khan. Він оснащується 2,2-літровим турбодизелем потужністю 187 к.с. У парі з ним пропонується "механіка" або 6-ступінчастий "автомат" Aisin. Також покупці можуть вибирати між заднім або повним приводом із знижуючим поруч та блокуванням заднього диференціала.