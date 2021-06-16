SsangYong почав випуск електричного кросовера

SsangYong почав випуск електричного кросовера

Корейська компанія SsangYong Motors поділилася своїми планами на найближче майбутнє. Завдяки переговорам з новими інвесторами виробник пообіцяв прискорити програму розробки нових моделей, повідомляє Обозреватель.

Нагадаємо, що у грудні минулого року SsangYong почав процедуру банкрутства, але, на щастя, переговори з групою потенційних інвесторів на невизначений час відклав цей процес. І тепер, щоб привернути увагу акціонерів, в компанії представили плани на найближче майбутнє.

У компанії SsangYong анонсували плани на майбутнє
У компанії SsangYong анонсували плани на майбутнє. Джерело: SsangYong

Розробка нових автомобілів займає центральне місце в цьому процесі та досягається за рахунок зниження витрат та підвищення ефективності системи виробництва та управління людськими ресурсами.

Перший відчутний результат – перший електромобіль SsangYong – Korando e-Motion, розроблений в рамках проекту E100. Виробництво новинки стартувало 14 червня. Новинка оснащена електромотором потужністю 190 к.с. й живиться від батареї ємністю 61,5 кВтг. Вона здатна подолати відстань понад 300 км. Через обмежені поставок напівпровідників, які зачіпають усіх виробників, Korando e-Motion очікується у продажу у країнах ЄС та Великобританії наприкінці року.

Компанія активізувала розробку свого наступного електромобіля, позашляховика середнього розміру під назвою J100
Компанія активізувала розробку свого наступного електромобіля, позашляховика середнього розміру під назвою J100. Джерело: SsangYong

Компанія також оголосила, що активізувала розробку свого наступного електромобіля, позашляховика середнього розміру під назвою J100, який планується запустити у 2022 році.

На початку нинішнього року компанія представила оновлений пікап Rexton Sports
На початку нинішнього року компанія представила оновлений пікап Rexton Sports. Джерело: SsangYong

Нагадаємо, що на початку нинішнього року компанія представила оновлений пікап Rexton Sports довжиною 5,1 м та його подовжену до 5,4 м версію Rexton Sports Khan. Він оснащується 2,2-літровим турбодизелем потужністю 187 к.с. У парі з ним пропонується "механіка" або 6-ступінчастий "автомат" Aisin. Також покупці можуть вибирати між заднім або повним приводом із знижуючим поруч та блокуванням заднього диференціала.

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