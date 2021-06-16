Топ-5 найбільш ексклюзивних автомобілів 2021 року

Автомобілі у спеціальних виданнях роблять в обмежених кількостях і з унікальними модифікаціями. Рідкість та особливість робить їх дуже привабливими, повідомляє Обозреватель.

Протягом багатьох років автовиробники випускали чудові спеціальні видання, і в 2021 році теж є такі, які можна виділити. Сайт підготував підбірку із 5 найкрутіших моделей.

Aston Martin V12 Speedster DBR1 Spec

Aston Martin V12 Speedster DBR1 Spec без лобового скла. Джерело: Motor1

Aston Martin V12 Speedster захоплює своїм зовнішнім виглядом. Однією з його головних особливостей є відсутність лобового скла. Цей автомобіль віддає данину пам’яті моделі Aston Martin DBR1 1959 року – найвидатнішому гоночному автомобілю в історії марки.

Модель оздоблена в гоночному зеленому кольорі Aston Martin та має інші спеціальні елементи, такі як білі смужки та кола, а також шкіряні сидіння в кольорі коричневий Conker.

Bugatti Divo Lady Bug

Bugatti Divo Lady Bug прикрашений 1600 діамантами. Джерело: Motor1

Bugatti – компанія, яка не цурається створювати дивовижний дизайн для авто на замовлення. Вигляд цієї Lady Bug ще один приклад цього. Модель замовив американський колекціонер. Майже весь її корпус оброблений малюнком з діамантів.

Це було одне з найскладніших творінь бренду. На його створення пішло багато часу та близько 1600 діамантів.

Ferrari 812 Competizione

Ferrari 812 Competizione та Competizione A. Джерело: Motor1

Ferrari хотіли створити ідеальну модель для їх атмосферного двигуна V12, і так народилася приголомшлива 812 Competizione. Її агрегат розроблений на основі двигуна з моделі 812 Superfast. Також автомобіль доступний у версії Competizione A.

Він має 819 кінських сил, що робить його V12 найпотужнішим серед всіх дорожніх моделей марки. Він також оснащений семиступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням.

Pagani Huayra R

Pagani Huayra R має 850 кінських сил. Джерело: Motor1

Pagani полюбляє створювати екстремальні спеціальні видання своїх автомобілів, які призначені лише для треків. Huayra R – одна з таких моделей.

Її атмосферний двигун V12 виробляє колосальні 850 кінських сил в автомобілі, який включає технологію майбутніх моделей Pagani. Huayra R створять всього в 30 екземплярах і кожен буде коштувати 2,6 мільйона євро.

Nissan GT-R Nismo Special Edition

Nissan GT-R Nismo Special Edition з унікальним екстер'єром. Джерело: Car and Driver

Головною особливістю GT-R Nismo є його карбоновий капот. Також автомобіль оброблений ексклюзивним кольором Stealth Grey.

Крім того, він має 20-дюймові легкосплавні колісні диски RAYS з червоними вставками. Модель оснащена тим самим 3,8-літровим твін-турбо V6 двигуном, що і GT-R Nismo, який виробляє 600 к.с.