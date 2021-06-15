Нардепів вакцинують препаратом Pfizer (документ)

Народних депутатів будуть вакцинувати від коронавірусу препаратом Comirnaty виробництва компаній Pfizer/BioNTech. ﻿Про це заявив політтехнолог Тарас Березовець, опублікувавши текст запрошення на вакцинацію, яке надійшло нардепам, повідомляє УНІАН.

Згідно з текстом документа, вакцинація нардепів проходитиме 15-18 червня за попередньо наданими списками. Також для депутатів складуть окремий графік, який їм надішлють згодом.

При собі народним обранцям слід мати паспорт, ідентифікаційний код, заповнену інформовану згоду й оцінку стану здоров'я.