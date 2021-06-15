У курортному районі Одеси з моря дістали 49 снарядів

У Білгород-Дністровському районі рятувальники обстежують морську акваторію, вилучаючи вибухонебезпечні предмети, повідомляє Depo.ua.

В акваторії Чорного моря біля курортного селища Лебедівка рятувальники обстежують морську акваторію - поки обстежено 18000 квадратних метрів дна.

Вибухонебезпечні предмети вилучають із затонулого судна. Повідомляється, що за період з сьомого червня водолазами-саперами вже вилучено 49 артснарядів калібру 75 мм, 5700 одиниць підривників та інших вибухонебезпечних предметів.

"Спеціальні роботи тривають щодня з застосуванням плавзасоби, водолазного спорядження і спеціальних технічних приладів з метою забезпечення безпеки громадян в місцях курортного відпочинку", - йдеться в повідомленні.

До проведення спеціальних робіт залучено вісім фахівців і дві одиниці спеціальної техніки.

Рятувальники дістали з моря 49 снарядів

Рятувальники дістали з моря 49 снарядів

Рятувальники дістали з моря 49 снарядів