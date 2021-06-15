Fitch підвищило рейтинг ДТЕК Енерго

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") компанії DTEK Energy BV ("ДТЕК Енерго") в іноземній і національній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CCC" після реструктуризації компанією боргу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням агентства, Fitch Ratings також присвоїло новим облігаціям DTEK Finance plc ("дочка" DTEK Energy) на $ 1,645 млрд рейтинг "CCC"/"RR4".

Fitch відзначає, що результат реструктуризації однієї банківської позики, що залишилась, (становить менш як 1% від загальної суми боргу), і переговори по якій ще ведуться, не вплине на встановлений рейтинг через свій обмежений розмір і здатність компанії рефінансувати цей борг або передати його пов'язаній стороні, що не входить у рейтингову групу.

Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" 17 травня завершив процес реструктуризації кредитного портфеля, що передбачає конвертацію поточного випуску єврооблігацій і основної суми банківського боргу на суму понад $ 2 млрд в нові єврооблігації.

Згідно з умовами реструктуризації, частина поточної заборгованості по єврооблігаціях "ДТЕК Енерго" конвертована в єврооблігації "ДТЕК Нафтогаз" у сумі $ 425 млн зі ставкою 6,75% річних і терміном обігу до 31 грудня 2026 року.

Інша заборгованість конвертована в нові єврооблігації "ДТЕК Енерго" на загальну суму $ 1,645 млн зі ставкою 7% і терміном погашення 31 грудня 2027 року. У 2021 році "ДТЕК Енерго" в грошовій формі буде виплачувати купон за процентною ставкою 1,5% річних, решта купона в розмірі 3,5% річних буде капіталізована і додана до основної суми боргу. Запропоновані виплати на 2021 рік відповідають кризовій ситуації в українській енергетиці, відзначала компанія.