Пенсіонер на "Москвичі" обігнав Porsche і Audi (відео)

Одесит на прізвисько Дядя Вова створив дуже швидкий "Москвич 2141". Він може обігнати такі моделі, як BMW M4, Audi S3 та Porsche Cayenne, повідомляє Обозреватель.

Щоб досягти таких результатів, майстру навіть не довелося замінювати двигун. Він просто модифікував наявний рідний агрегат.

Тюнінгований "Москвич 2141" Дяді Вови. Джерело: Крутящий Момент

У мотор Дядя Вова встановив посилені шатуни, гільзи, поршні та турбіну. Трансмісію він також модифікував, встановивши задню підвіску від Audi S6. Крім того, автомобіль отримав значний тюнінг зовнішнього вигляду.

Власник моделі не розповідає, скільки вона має потужності, але якщо вона лишала позаду вищезгадані машини, то, напевно, має близько 300-350 кінських сил.

Нагадаємо, у Кропивницькому чоловік на основі "Запорожця" створив швидкий та потужний електромобіль. Він має 200 кінських сил та може розігнатися до 100 км/год за 4,9 секунди.