Нацполіція викрила схему нелегального виготовлення і продажу палива

Нацполіція викрила діяльність організованої злочинної групи, учасники якої незаконно виготовляли паливо і відмивали гроші, отримані злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Група діяла з 2020 року по червень 2021 року. Учасниками виявилися жителі Черкаської та Харківської областей. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

"Вони (учасники групи - ред.) вводили в оману фізичних та юридичних осіб, здебільшого аграріїв та фермерів, і під приводом реалізації нафтопродуктів належної якості збували матеріали, якість яких не відповідала вимогам ДСТУ. Отримані від учинення цих дій кошти привласнювали, розпоряджаючись ними на власний розсуд", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели 18 обшуків на території Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей. Було задіяно понад 100 співробітників поліції.

Також було вилучено обладнання для масового виробництва палива, що давало змогу зловмисникам переробляти понад 24 тонн нафти на добу. Окрім того, вилучено близько 12 тонн незаконної продукції, її зразки та документи.