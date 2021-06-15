У МЗС не чекають ніяких домовленостей по Україні на зустрічі Байдена і Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не бачить ризику, що на зустрічі президентів США і РФ Джозефа Байдена і Володимира Путіна 16 червня буде досягнута якась домовленість щодо України за її спиною, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми добре розуміємо позицію президента Сполучених Штатів, ми не бачимо ризику для того, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнута якась домовленість щодо України. Ми дуже чітко довели до наших партнерів, що ніякі домовленості щодо України, досягнуті без України, нами визнаватися не будуть", - сказав Кулеба на спільній прес-конференції з діючою главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві у вівторок.

Кулеба закликав українські ЗМІ, перш за все, орієнтуватися на прес-конференцію президента США за підсумками зустрічі.

"Оскільки всі ми добре знаємо, яку викривлену реальність подає завжди Росія в публічному просторі про ті чи інші події, пов'язані з Україною", - зазначив він.

Міністр підкреслив, що запрошення від президента Байдена президенту Путіну поговорити з'явилося саме під час безпрецедентної за останні роки ескалації з боку Росії уздовж українського кордону і на окупованих територіях.

"І хоча російська влада зараз коментує, що Україна буде одним з проміжних питань, які можуть порушити під час розмови, але насправді Україна буде одним з важливих питань, які обговорюватимуть", - додав він.

Також глава МЗС запевнив, що Україна не сприйме сценаріїв, в рамках яких її будуть намагатися змусити зробити щось.