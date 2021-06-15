Гусєв в "Укроборонпромі" за місяць заробив більше ніж півмільйона гривень

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" задекларував 520 077 гривень зарплати, частина в травні й ще частина - в перших числах червня. Таким чином, вже другий місяць поспіль він отримує зарплату понад півмільйона гривень на місяць, повідомляє Страна.ua.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з цими даними, 17 травня Гусєв задекларував 142 607 гривень зарплати за своїм основним місцем роботи - "Укроборонпром".

Після цього, 3 червня, він задекларував отримання ще 377 470 гривень зарплати за тим же місцем роботи.

Нагадаємо, за квітень Юрій Гусєв задекларував 557 тис. гривень зарплати. При цьому міністр оборони України Андрій Таран за весь 2020 рік отримав 688,7 тис. гривень.