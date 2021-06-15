США і ЄС закінчили 17-річну торгову війну

Влада США і Європейського Союзу домовилися про тарифне перемир'я стосовно компаній Airbus SE і Boeing Co, припинивши торгову війну, яка тривала близько 17 років, повідомляє Сьогодні.

Як заявила 15 червня торговий представник США Кетрін Тай, угоду підписали на саміті США-ЄС. За її умовами, в майбутньому пасажирські літаки Airbus і Boeing мають розроблятися без державного субсидування.



Мита будуть припинені на п'ять років або доти, поки будуть дотримуватися умови угоди і поки сторони вирішують низку проблем, зокрема заборгованість щодо виплати мит на сьогоднішній день.

"Сьогоднішнє рішення усуває давній торговий подразник у відносинах США і ЄС" , – сказала Тай.

Також США і ЄС узгодили позицію щодо прийнятної підтримки великих цивільних авіавиробників.

На цьому тлі акції Airbus зросли на 0,9%, а Boeing – на 0,7%. Хоча в самих компаніях це оголошення поки що ніяк не коментували.

Однією з причин для такого консенсусу називають зростаючий вплив китайського авіавиробника Comac, який погрожує стати одним з основних авіапромисловості конкурентів США і ЄС.

Крім того, як пишуть журналісти Bloomberg, на знак прогресу в питанні відновлення відносин між Америкою і Європою на саміті оголосять про припинення торгового спору стосовно сталі та алюмінію.

Нагадаємо, торговий конфлікт США і ЄС тривав з 2004 року – тоді європейці звинуватили федеральну владу Сполучених Штатів у виділенні 19 млрд субсидій авіабудівникові Boeing. У тому ж році Вашингтон висунув аналогічні претензії Брюсселю щодо Airbus.