У Вінницькій області п'яний патрульний спричинив смертельну ДТП

У Вінницькій області 14 червня відбулася смертельна ДТП з патрульним поліцейським, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння за кермом, посилаючись на інформацію Державного бюро розслідувань, повідомляє Новое время.

За попередньою інформацією, поліцейський за кермом легкового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав в кювет і врізався в дерево.

В результаті аварії 28-річна пасажирка загинула на місці події, ще один пасажир госпіталізований.

За результатами медичного огляду встановлено, що патрульний перебував за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Його затримали на місці ДТП.

Попередня кваліфікація: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.